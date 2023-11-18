وظائف في شركة بيتزا مصرية برواتب مجزية.. «دعم المنتج المحلي كله فوايد»

حالة من الانتعاش تعيشها العديد من الشركات المصرية في الآونة الأخيرة، بعد مقاطعة العديد من المصريين للمنتجات التي تدعم الجانب الإسرائيلي في حربها على غزة، ما دفع أصحابها لتوفير فرص عمل للشباب، لتوفير المنتجات بكميات تُلبي احتياجات المواطنين، تمثل آخرها في إحدى شركات البيتزا المصرية.

وطلبت شركة البيتزا المصرية للتعيين عددا من التخصصات في فروعها الثلاثة «التجمع، الشروق، المعادي»، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظائف في شركة مصرية

وتوجد 3 وظائف متاحة داخل الشركة المصرية، وهي مدير فرع بيتزا، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ومساعد مدير فرع بيتزا، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعضو فريق بيتزا، بخبرة أو بدون.

ويحصل الموظفون على راتب حسب كل وظيفة وعدد سنوات الخبرة التي يمتلكها، يبدأ من 4100 إلى 7500 جنيه، بالإضافة للتأمينات الطبية والاجتماعية، ومنحهم فرص للترقي بعد 6 أشهر، وإجازات سنوية، وتدريب مدفوع الأجر، وتتراوح مدة العمل إلى 9 ساعات في شيفتات متغيرة.

متطلبات وشروط الوظيفة

وهناك عدد من الشروط للقبول بالوظيفة، تتمثل في التالي..

يتم قبول جميع المؤهلات «مؤهل عالي / متوسط»

السن للوظائف الادارية من 26 الى 45 سنة

السن للوظائف عضو فريق بيتزا من 20 سنة

موقف واضح من التجنيد

التفرغ التام.

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