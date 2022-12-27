استشاري تغذية: احذروا البيتزا والبرجر يؤثران على الصحة الجسدية والعقلية

يعشق الكثيرون تناول البيتزا والبرجر، دون إدراكهم مدى التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنتج عنها، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة في بعض الأحيان، إذ حذرت دراسة بريطانية من الإكثار من تناولها، والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل لـ«29%»، وفقا لما ذكره موقع ديلي إكسبرس البريطاني.

وتقدم «الوطن»، الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه الأطعمة الفائقة المعالجة على الصحة الجسدية والنفسية.

قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري بكتيريا ومناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن المخبوزات وعلى رأسها البيتزا، و بعض المعجنات مثل، الكرواسون، تشكل ضررا كبيرا على الصحة الجسدية للإنسان، للعديد من الأسباب، والتي تتمثل فيما يلي:

- ترفع من سكر الدم.

- تزيد من فرصة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

- تساعد على تصلب الشرايين و الإصابة بالجلطات.

- ترفع من اليوريك أسيد، والذي يسبب التهابات في المفاصل.

الإصابة بالنقرس.

أطعمة تعرض الصحة العقلية للخطر

وأشارت إلى أن تناول البيتزا والبرجر، وجميع الأطعمة الضارة، لا تؤثر فقط على الصحة الجسدية وإنما تعرض الصحة العقلية للخطر، موضحة أنه مع ارتفاع السكر في الدم، يصاب الشخص بالخمول، الكسل، والإرهاق، فتعيق جميع وظائف الجسم، كما أنه لا ينصح الأطفال أو الطلاب بتناولها خلال فترة الإمتحانات، لكونها تقلل بشكل كبير من نسبة التركيز، قلة الفهم، وضعف الانتباه لديهم.

بدائل الأطعمة غير الصحية

ذكرت الدكتور «عبد الوهاب»، أن هناك أكثر من طريقة لجعل الوجبات الضار تناولها صحية مثل: وضع قطع صغيرة من الدجاج في أرضية البيتزا، بعض شرائح الخضروات عليا أثناء طهيها، البرغل، أو الفريك، موضحة أنه لا يفضل الإكثار منها، ولكن أن تكون من فترة لأخرى خلال الشهر.