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ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين في 99 مليون جنيه بالمنوفية

كتب:

محمد بركات
10:31 م | الجمعة 09 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتضررهم من 5 أشخاص  مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه، مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن «الجيزة، والمنوفية» عن تحديد أماكن المتهمين وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني، وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع «فيس بوك»، وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات