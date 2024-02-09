ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين في 99 مليون جنيه بالمنوفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه، مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن «الجيزة، والمنوفية» عن تحديد أماكن المتهمين وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني، وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع «فيس بوك»، وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.