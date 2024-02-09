باحث بالشؤون الدولية: الصراعات الداخلية في أمريكا تطفو على السطح لأول مرة

قال الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إن الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالجديدة، لكنها لأول مرة تطفو على السطح وبهذه القوة، وتصل الأمور إلى التصادم في الشارع الأمريكي، ما يدل على أن الانقسام يزداد حدة أكثر فأكثر.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة ببرنامج «الصحافة العالمية»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أن التصعيد ستكون حدته أكبر من أي وقت مضى مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، خاصة أن الصراع أصبح شخصيا أكثر منه سياسيا بين المرشحين للرئاسة الأمريكية.

وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت مؤخرا ومنها اقتحام الكونجرس كانت ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب اضطهاد السود والانشقاقات والكثير من الأحداث العنصرية التي زادت من أزمة الداخل الأمريكي.

وأوضح الباحث، أن الوضع الاقتصادي زاد، وأصبح عبء على الشعب الأمريكي، ما أثار غضبه، خاصة مع عدم وجود حلولا جذرية من قبل الحكومات المتعاقبة أو الرئاسات التي تتولى القيادة، ما وصل بالأمر إلى أن تطالب بعض الولايات بالانفصال أو أقله بالحكم الذاتي اقتصاديا على أقل تقدير.