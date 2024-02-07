«الداخلية»: ضبط شركة دعاية وإعلان دون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى استخدام المتهم أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفني العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لاستخدامها في أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون.

ولفت إلى استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك- وحدة تسجيل صوتي كاملة دون ترخيص).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي.