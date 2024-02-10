قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية كتب: منتصر سليمان 02:00 ص | السبت 10 فبراير 2024 قطاع غزة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أستاذ علاقات دولية: مصر تضع وقف إطلاق النار كأولوية قصوى في قطاع غزة الأونروا تحذر من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية جنوب قطاع غزة الهلال الأحمر المصري: إدخال 75 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض: قطاع غزة جزء لايتجزأ من أرض فلسطين المحتلة لماذا يمنع الاحتلال دخول الشيكولاتة والكزبرة إلى قطاع غزة؟.. السبب صادم مدينة قلقيلية قطاع غزة غزة فلسطين اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان