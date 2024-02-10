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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية

كتب:

منتصر سليمان
02:00 ص | السبت 10 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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