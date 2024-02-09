أستاذ علاقات دولية: مصر تضع وقف إطلاق النار كأولوية قصوى في قطاع غزة

قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تضع وقف إطلاق النار كأولوية قصوى لأى جهد يجرى الآن في قطاع غزة، لأن هذه الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي هى المرض الحقيقي، هذا المرض الذي ينتج عنه كل الأعراض سواء فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية أو إمكانية تمدد وتوسع الحرب في الإقليم العربي أو الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «مصر تضع الأولوية القصوى لها وهي وقف إطلاق النار، الأمر الثاني، مصر منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت تركز على الجانب الإنساني، وضرورة أن تدخل المساعدات الإنسانية والدوائية وبالكميات المطلوبة إلى كل مكان في قطاع غزة، وليس فقط إلى مدينة رفح».

وتابع: «مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ البداية بهدف تأمين هذه المساعدات، ووصولها بشكل كامل إلى كل أبناء القطاع الذين يصل عددهم إلى حوالي 2.3 مليون نسمة».

وأكمل: «معبر رفح هو معبر للأفراد وليس معبرًا للبضائع، وقامت إسرائيل بقصف المعبر من الجانب الفلسطيني 4 مرات، ومصر بدأت في إدخال المساعدات بكل ما استطاعت من قوة، 80% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة قدمتها الدولة المصرية».