فيلم السيستم في المركز الثامن للسابع بشباك التذاكر.. حقق 158 ألف جنيه أمس

يواصل فيلم السيستم للثنائي طارق لطفي وأحمد الفيشاوي المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، إذ جاء في المركز السابع.

فيلم السيستم ينتقل من المركز الثامن الى السابع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم السيستم جاء في المركز السابع يوم أمس الجمعة بإيرادات بلغت 158 ألف جنيه.

وفيلم السيستم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم طارق لطفى وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

وينافس فيلم السيستم بجانب عدد كبير من الأعمال السينمائية، من بينها رحلة 404 لمنى زكى وأبو نسب لمحمد إمام والحريفة والإسكندراني لأحمد العوضي ودرويلة وأنف وثلاث عيون وعادل مش عادل وعدد أخر من الأفلام.