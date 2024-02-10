لحماية مستقبل الطلاب.. «التعليم العالي» تكشف عن خطواتها لمحاربة الكيانات الوهمية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإجراءات التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات الرقابية للتصدي للكيانات الوهمية، والتي تتمثل في تشكيل لجان الضبطية القضائية لمتابعة ورصد الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والتنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء هيئة لجنة الضبطية القضائية لتكثيف حملاتها ضد الكيانات الوهمية، بجانب نشر القائمة السوداء المضبوطه وتحديثها بشكل مستمر.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لبيان صادر عنها، أن أحد أبرز الإجراءات تتمثل في اصدار قرارات غلق العديد من الكيانات الوهمية في مختلف المحافظات، وإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي ونشرها على موقعها الإلكتروني وتوجيه الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والتحقق من صحة أي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها.

الكيانات الوهمية

وأكدت الوزارة حرصها الدوري لحماية مستقبل الطلاب من خلال التصدي بكل حزم للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.