وزير التعليم العالي يستقبل وفد الكلية الملكية للجراحين لبحث تبادل الخبرات

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بالمملكة المتحدة برئاسة البروفيسور رون باركس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم الطبي.

النهوض بالتعليم الطبي

أعرب عاشور عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الكلية الملكية للجراحين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتطوير بشكل مستمر لهذا القطاع الحيوي بجميع تخصصاته، بما في ذلك التمريض، وذلك للارتقاء بمستوى خريجيه وتأهيلهم وفقًا لأحدث التطورات العلمية في المجال الطبي.

خطط التعاون وتبادل الخبرات

ناقش الجانبان خلال اللقاء توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والكلية، كما تم بحث إمكانية فتح فرع للكلية في مصر، وتقديم برامج تدريب المدربين، والتقييم، والاعتماد، وتقديم الدعم للباحثين في مجال الدراسات العليا في التخصصات الطبية.

أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى مواصلة النقاش مع الجانب البريطاني من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز جوانب التعاون مع الكلية الملكية للجراحين، مضيفًا أنَّ المكتب الثقافي المصري يعمل على تعزيز الشراكات بين مصر وبريطانيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح قنوات تعاون مشترك مع الجامعات والأكاديميات البريطانية.

قدم الوفد البريطاني الشكر لوزير التعليم العالي لحرصه على دعم التعاون بين الكلية والجامعات المصرية، وكذا سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير البرامج الدراسية والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتوفير التدريب لجميع الأطباء المنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومن الجانب البريطاني البروفيسور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين، ومارك إيجان المدير التنفيذي للكلية الملكية، والدكتور جرانت ماكنتير عميد كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، وماريت ادينبرت، مدير العلاقات الدولية بالكلية الملكية، ومروة عبدالعظيم مدير أول برامج التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.