«التعليم العالي» تغلق مُنشأة وهمية في الشرقية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مُنشأة وهمية باسم «أكاديمية إنجاز للدراسات والتدريب»، ومقرها «منشية الجامعة بعد استاد الجامعة – الدور الأرضي - مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية»، وتزعم قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات المصرية في تخصصات «تمريض - مساحة وخرائط - اللغات والترجمة – محاسبة وإدارة الأعمال – تخاطب وتربية خاصة – تغذية علاجية – تنمية بشرية – الحاسب الآلي»، كما تزعم منح شهادة مُعتمدة.

تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ووجّه «عاشور» بمُخاطبة الجهات المُختصة كافة، لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

التصدي للكيانات الوهمية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، حيث أكد أنّ لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية.