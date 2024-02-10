محافظة القاهرة تعلن تفاصيل مزاد علني لحق استغلال مولات ومحال تجارية

أعلنت محافظة القاهرة بيع محلات تجارية وباكيات وطرح حق استغلال لـ«مولات» وبدرومات وبعض الأنشطة في عزبة خير الله والحدائق المتخصصة والمواقع الإعلانية بأحياء مختلفة ومحال وخدمات وكافتيريات، ومحال في سوق العبور، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموفق 20 فبراير الجاري، الساعة 12 ظهرًا بنادي شرطة القاهرة في عابدين، وتطلب كراسة الشروط من ديوان عام المحافظة.

بيع محلات

وأوضحت محافظة القاهرة أن المزاد يشمل العناصر التالية:

1. طرح 22 محل في مشروع أهالينا بحي السلام الأول بمساحات تتراوح بين 25 و40 إلى 88 متر مربع.

2. طرح 16 محل في سوق منشية الجمل بحي الزاوية الحمراء بمساحات تتراوح بين 26 و40 متر مربع، وبيع 2 باكية في حي الزاوية الحمراء بمساحة 3.5 للباكية الواحدة.

3. طرح حق استغلال 10 سنوات لعدد 3 مولات تجارية في مشروع أهالينا.

4. طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لـ 8 بدرومات في مشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا.

5. طرح حق إدارة وتطوير واستغلال لمشروع تطوير مناطق عزبة خير الله بمساحة 5.2 فدان للإدارة والحراسة والنظافة والصيانة لممارسة أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية.

حق استغلال

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 1820 عمود إنارة عام لتركيب لافتات إعلانية وجهين بكوبري 6 أكتوبر.

- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمحل بمساحة 140 مترًا مربعًا دورين نشاط خضار،ومحل بمساحة 135 مترًا مربعًا نشاط فاكهة، ومحل موز 103 أمتار مربعة بسوق العبور.

- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات مبنى إداري بنشاط مركز طبي وصيدلية بمساحة 115 مترًا مربعًا بسوق العبور.

- طرح لمدة 5 سنوات 3 ملاعب كرة قدم خماسي بحدائق نيل المعادي بالمعصرة وحديقة جسر السويس بحى عين شمس والحديقة الدولية بمدينة نصر.

- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لحديقة العروبة بالعباسية.

- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ2 كافتيريا بالحديقة الدولية بالقاهرة.