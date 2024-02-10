جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية بالخطأ.. ماذا حدث؟

أفاد تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه من المتحمل أن تكون المحتجزة لدى الفصائل الفلسطينية يوسي شرعابي قتلت بالخطأ نتيجة لغارة إسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

نتائج التحقيق جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال نتائج التحقيق لعائلة المحتجزة يوسي شرعابي البالغة من العمر 53 عامًا، والذي قتلت في منتصف يناير الماضي.

وأشار جيش الاحتلال في التحقيق إلى أن شرعابي قتلت في مبنى انهار بعد قصف الاحتلال.

وزعم الاحتلال أنه كان لديه معلومات استخباراتية تفيد بأنه تم التخطيط لهجوم ضد قواته من المبنى الذي تم قصفه.

في المبنى نفسه الذي تم قتل شرعابي فيه، تم احتجاز اثنين أيضًا، وهما إيتاي سفيرسكي البالغة من العمر 38 عامًا ونوعا أرجاماني البالغة من العمر 26 عامًا، من قبل الفصائل الفلسطينية.

ولا يزال يدعي جيش الاحتلال أن إيتاي سفيرسكي قُتل في وقت لاحق على أيد الفصائل الفلسطينية.