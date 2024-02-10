ماذا سيحدث بعد طلب نيكاراجوا الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

تقدمت دولة نيكاراجوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

إخطار رسمي لجنوب أفريقيا وإسرائيل عن طلب نيكاراجوا التدخل في الدعوى

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أنه وفقا للمادة 62 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تقدم المحكمة إخطارا رسميا لجنوب أفريقيا وإسرائيل عن طلب نيكاراجوا التدخل في الدعوى.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قبول أو رفض أي من الدولتين لا يمثل سوى توجيه للمحكمة، مشددًا على أن القول الفصل للمحكمة نفسها وليس لأطراف الدعوى.

يجب أن تقدم نيكاراجوا لأدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية

وأشار لوجوب تقدم نيكاراجوا لأدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإلا سترفض المحكمة طلب الدولة المتدخلة.

وشدد على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948 توفر الأساس القانوني للدولة المتدخلة، الذي يسهل للمحكمة قبول تدخل نيكاراجوا في الدعوى، مؤكدًا أن المحكمة قد ترفض طلب الدولة المتدخلة إذا تيقنت أن الباعث من التدخل مجرد إطالة أمد الدعوى.