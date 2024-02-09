مسؤولون بالمخابرات الأمريكية: إسرائيل بعيدة عن تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير جديد لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت بعيدة للغاية عن هزيمة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رغم مرور 126 يوما على بدء الحرب.

مسؤولون في المخابرات الأمريكية قدموا إحاطة إعلامية لأعضاء الكونجرس

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية قدموا إحاطة إعلامية لأعضاء الكونجرس الأسبوع الماضي، تفيد بأنه رغم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تقليص القدرات القتالية للفصائل الفلسطينية خلال الحرب، فإنها لا تزال بعيدة عن تدميرها.

وتساءل المسؤولون عما إذا كان هدف إسرائيل تدمير الفصائل الفلسطينية واقعيا؟، نظرا إلى أنها تعمل كقوة فدائية، وتختبئ في شبكة من الأنفاق يصعب اختراقها.

وبحسب المصادر الأميركية فإن الهدف الأكثر واقعية هو إضعاف القوة القتالية لحماس وليس القضاء عليها.

تقديرات دولة الاحتلال الإسرائيلية غير موثقة ولا معنى لها

وبحسب التقرير المرفق بالإحاطة السرية للمشرعين، لم يتم إرفاق أعداد أفراد الفصائل الفلسطينية الذين قتلوا في الحرب، أو المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا، حيث امتنع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية عن ذكر أرقام لأنهم يعتقدون أن هذه التقديرات غير موثوقة، ولا معنى لها أيضاً.

تشير التايمز أيضًا إلى أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح الشهر الماضي أن الجيش الإسرائيلي دمر بالفعل ثلثي الفصائل الفلسطينية، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا في محادثات خاصة إن تقديراتهم كانت أقل، وأنه ربما ثلث مقاتلي المقاومة فقط قد قتلوا وتضيف الصحيفة أنه قبل الحرب، تشير التقديرات إلى أن الفصائل كان لديها ما بين 20 إلى 25 ألف شخص، بينما اعتبر المسئولون الأمريكيون أن إحصاء الخسائر في صفوف الفصائل الفلسطينية هو مجرد لعبة حمقاء.