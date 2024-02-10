وزارة البيئة تشارك في ماراثون «القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات»

شاركت وزارة البيئة في الماراثون الرياضي للدراجات «القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات»، اليوم، والذي تنظمه محافظة القاهرة، بمشاركة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وزارة البيئة تشجع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالحدث الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية من خلال اللجوء إلى استخدام الدراجات كبديل عن السيارات ووسائل النقل الأخرى الملوثة للبيئة في المسافات القصيرة، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية المستهلكة للوقود، حيث نفذت من خلال مشروع النقل المستدام التابع لها عددا من مسارات الدراجات للتشجيع على استخدامها، كأدوات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية من خلال تقليل استخدام السيارات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بالإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة البيئة إلى توزيع عدد 1000 دراجة من خلال مسابقة «صحتنا من صحة بيئتنا»، التي نظمتها وزارة البيئة مع الشركة، واستهدفت جميع محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا اتحضر للأخضر» بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات حيث تم تحديد عدد 7 جامعات مستضيفة، ومشاركة عدد 20 جامعة، وسيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتوعوية، وتوزيع عدد 1000 دراجة هوائية بجامعات أسيوط وأسوان والأقصر وسوهاج وجنوب الوادي، والوادي الجديد، وستكون جامعة أسيوط هي الجامعة المستضيفة.

ومن المقرر تنفيذ عدة أنشطة شعار«صحتنا من صحة كوكبنا» لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة، بمشاركة عدد 50 طالبا وطالبة لكل جامعة على مستوى القطاع، كما سيتم تنفيذ مسابقة عمل فيديو توعوي وأبحاث في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

هدف الماراثون الرياضي للدراجات

ويهدف الماراثون الرياضي للدراجات «القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات» إلى تعزيز ثقافة النقل منخفض الكربون، والتوعية بفوائد ركوب الدراجات وعرض دعم النقل المستدام في مصر، وتشجيع المواطنين على تبني ركوب الدراجات في التنقل والترفيه كخيار قابل للتطبيق، وتقدير التحديات التي يواجهها قائدو الدراجات، كما يهدف الحدث إلى الدعوة للعمل على إنشاء ممرات آمنة للدراجات وتعزيز مساحات المشاة.

وانطلقت فعاليات الماراثون من مبنى محافظة القاهرة وخلال الجولة قام قائدو الدراجات بتجربة واختبار عدة امتدادات من ممرات الدراجات التي تم تنفيذها مؤخرًا على بعد 2 كيلومترات في منطقة وسط البلد.