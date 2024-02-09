محافظ القاهرة يشارك في جولة بالدراجات لتشجيع استخدام وسائل النقل صديقة البيئة

شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في جولة ميدانية بالدراجات التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وشركة سانوفي مصر بمنطقة وسط المدينة صباح اليوم الجمعة، من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً، وتحديد الفرص لتخطيط وتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسي من مشاريع تطوير الطرق الجارية.

تحسين جودة الهواء

ورحب محافظ القاهرة بالمشاركين في الجولة، مؤكدًا سعادته بكون محافظة القاهرة جزءًا من هذا النشاط الهام الذي يعمل على أن تكون مدينتنا صديقة للبيئة، ومؤكدا أن الهدف هو نشر ثقافة استخدام الدراجات في القاهرة وربطها بوسائل المواصلات لأنها أحد الوسائل الهامة لتعزيز النقل منخفض الكربون في المدينة والذي يسهم في تحسين جودة الهواء من أجل مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

وثمن محافظ القاهرة التعاون في هذا النشاط مع معهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ومجموعة سانوفي مصر لتعزيز سياسات النقل المستدام والتخطيط الحضري بالعاصمة.

استثمار مستقبلي لراكبي الدراجات

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل بكل جد على إجراءات ضمان استثمار مستقبلي في القاهرة لراكبي الدراجات، حيث قامت محافظة القاهرة بتدشين مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك» مؤخرًا، مؤكدًا أن القاهرة تعمل على زيادة مسارات الدارجات في أرجاء مختلفة من القاهرة من خلال شبكة مسارات آمنة يسهل الوصول إليها، ويتم صيانتها جيدًا وفصلها عن مسارات السيارات لضمان سلامة راكبيها في إطار الجهود التي تهدف إلى جعل القاهرة مدينة صديقة للبيئة وأكثر استدامة وصحة وترابط.

وبدأ مسار الجولة التي شارك فيها أكثر من 100 دراجة من أمام ديوان عام المحافظة وانتهت عند فندق شتينبرجر بالتحرير، حيث اختبر راكبو الدراجات عددا من ممرات الدراجات التي قامت محافظة القاهرة بتنفيذها مؤخرًا على مسافة 2 كيلومتر في منطقة وسط المدينة، بالإضافة إلى أماكن لا تحتوي على مسارات للدراجات ، كما سار راكبو الدراجات في حركة مرور مختلطة من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً، لتقييم التجربة ووضع مقترحات لكيفية رفع كفاءتها وذلك ضمن المبادرات التحفيزية للنقل المستدام والتنمية الحضرية التي تتم في القاهرة.

شارك في الجولة مشروع «كايرو بايك»، أول نظام عام لمشاركة الدراجات في مصر والذي نفذته محافظة القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومؤسسة دروسوس السويسرية (DrososFoundation)، ومعهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) والذي يتم تشغيله عن طريق شركة بدل (Baddel).

وتعاني القاهرة مثل العديد من العواصم من النمو السريع لاستخدام المركبات الخاصة مما يؤدي إلى الازدحام، كما ساهم التطور الصناعي وزيادة عدد السكان في مصر إلى تدهور جودة الهواء، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية تلبي احتياجات المشاة وراكبي الدراجات لتحفيزهم على استخدامها بما يساعد على التخفيف من ارتفاع الانبعاثات، وتكاليف الوقود، وللحد من حوادث الطرق.

كما سيساعد تشجيع المواطنين على المشي وركوب الدراجات وترك سياراتهم في المنزل على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته وتقليل الازدحام والآثار الضارة الناتجة عن التلوث على الصحة العامة.

كما أن التحول إلى الأنماط المستدامة لممارسة المشي وركوب الدراجات سيعزز وجود حياة أكثر صحة ونشاط، كما سيسهم في خفض الإصابة بأمراض السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، إلى جانب فوائده الكبيرة للصحة البدنية والنفسية، وزيادة النشاط وخفض معدلات الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) هو منظمة عالمية غير ربحية تعمل مع المدن في جميع أنحاء العالم لتصميم وتنفيذ أنظمة نقل عالية الجودة وحلول سياسية تجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وإنصافًا واستدامة.