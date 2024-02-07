13 إجراء في القاهرة للحفاظ على البيئة.. بينها «المحطات الوسيطة»

اتخذت أجهزة محافظة القاهرة حزمة إجراءات لتحسين البيئة، والحد من تلوث الهواء ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي تضرب بلدان العالم، وسط اهتمام كبير من القيادة السياسية بالعمل على تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتركيز على أسبابه، والمكونات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، والنقل الجماعي، وإدارة تلوث الهواء ودعم اتخاذ القرار المناسب.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّ المحافظة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف من أجل بيئة صحية، والحد من أي مظاهر تلوث، ومن الإجراءات التي أقرتها محافظة القاهرة، خلال الفترة الماضية، في هذا الشأن وفق تقرير لها ما يلي:

- إنشاء عدد من المدافن الصحية.

- التخلص من مقالب القمامة.

- إنشاء محطات وسيطة للتعامل مع المخلفات.

- التركيز على الجمع السكنى بالأحياء.

- تطبيق منظومة النظافة الجديدة.

- الاستعانة بشركتي قطاع خاص لتولي مهام النظافة بعددٍ من الأحياء بجانب هيئة النظافة والتجميل؛ لتغطية كل مناطق القاهرة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

- العمل على توسيع المساحة الخضراء بالعاصمة.

- استبدال سيارات النقل العام التي تعمل بالسولار بأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء من أجل بيئة نظيفة.

الحد من الانبعاثات

- التنسيق مع الجهات المختصة ووزارتي البيئة والتنمية المحلية من أجل تحسين نوعية الهواء، والحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية.

- مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بطرق متنوعة.

- تشغيل مشروع كايرو بايك لتشجيع ثقافة استخدام الدراجات وسط البلد كوسيلة آمنة ونظيفة.

خطة متكاملة

- أعداد خطة متكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء.

- الدفع بأتوبيسات كهربائية ومعدات الشحن، وتعديل وتحديث وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية للحفاظ على البيئة واختيار جراج الأميرية؛ ليكون جراجا خاصا بالأتوبيسات الكهربائية.