أستاذ قانون فلسطيني: بايدن «رجل خرف» ولا نعتمد على تصريحاته بشأن غزة

علق الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، على الدور الذي تلعبه مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أنه كفلسطيني لا يرى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها مصدر لمعلومة، مشددًا على أن أمريكا هي شريكة إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بإرسال الطائرات والقنابل والمتفجرات التي تُلقى على غزة.

الجهد المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة

وأوضح «أبو لحية»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، «أنه لا يمكن اعتماد تصريحات بايدن بأنها مصدر للمعلومات التي حملت التشكيك في موقف مصر، ونرفضها بشكل كامل، مضيفًا أن الجهد المصري الذي تم بذله ليس وليد اللحظة، ولكن مصر وفلسطين في علاقة صداقة منذ عشرات السنوات، ولا يمكن التشكيك في الموقف المصري نهائيًا».

الثقة بين مصر وفلسطين لن تتزعزع

وأضاف جهاد أبو لحية أن الثقة بين مصر وفلسطين لن تتزعزع لمجرد تصريحات «رجل خرف ولديه زهايمر»، مشددًا على أن المساعدات هي مساهمات مصرية بحتة، واستقبال المستشفيات المصرية للمصابين الفلسطينيين يكشف عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر.