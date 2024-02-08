بعد دعوات لتنفيذ حل الدولتين.. ماذا يعني اعتراف أمريكا وبريطانيا بدولة فلسطين؟

ألمحت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي 31 يناير الماضي، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بينما طلب الوزير أنتوني بلينكن، في الأول من فبراير الجاري، من وزارته دراسة إمكانية ذلك، كما تحدث ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، أيضًا عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قال لـ«الوطن»، ردًا على تلمحيات الاعتراف بقيام دولة فلسطينية، إن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين هو محاولة لتشجيع أطراف عربية للدخول في عملية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت الدول العربية على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يدفع أمريكا وبريطانيا للاعتراف بها حتى لو على الصعيد السياسي، لتشجيع كافة الأطراف في المنطقة.

أستاذ علوم سياسية: ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للاعتراف بفلسطين

وأكد «الرقب»، أن هذه التلمحيات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاعتراف بفلسطين، وتشجيع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما ستسير الأمور باتجاه شرعنة سياسية للدولة الفلسطينية.

الاعتراف بفلسطين طريق للحفاظ على حل الدولتين

الدكتور عبد المهدي مطاوع، الخبير في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، قال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاعتراف بفلسطين سيكون طريقًا للحفاظ على حل الدولتين في ظل وجود يمين متطرف في إسرائيل كل مساعيه تتمثل في تدمير حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاعتراف بفلسطين هو متغير هام جدًا خلال الفترة المقبلة.