أنصار بايدن يتظاهرون ضده بسبب دعمه لإسرائيل في «الإبادة الجماعية»

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا متزايدة من أجل دعمه غير المحدود لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

أنصار بايدن يتظاهرون ضده بسبب الحرب

وشهدت خطبة للرئيس بايدن احتجاجات من أنصاره، حيث شنوا حملة مقاطعة له الأسبوع الماضي وهتفوا لوقف الحرب التي يدعمها بايدن على قطاع غزة، أثناء إلقائه خطابا انتخابيا في كنيسة الأم إيمانويل في تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا.

وهتفت مجموعة من المتظاهرين مطالبة بوقف إطلاق النار الآن، وسط هتافات 4 سنوات أخرى من قبل أنصار بايدن الذي يدعم حرب الإبادة الجماعية ويرفض وقف إطلاق النار.