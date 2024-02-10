كيف تتعامل مصر مع تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية؟

لوّحت دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرب بدء العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة واستعدادها لهجوم بري، وهي النقطة الأخيرة التي لجأ إليها الفلسطينيون هربًا من صواريخ الاحتلال على غزة، والمدينة القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية.

تهديدات دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنفيذ عملية الهجوم البري على مدينة رفح، قوبلت برد مصري حازم بشأن أي محاولات المساس بالحدود المصرية ومحور صلاح الدين، المعروف بمحور «فيلادلفيا»، والموجود على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وكانت مصر، أعلنت أمس أن أية محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال الإسرائيلي يفكر في نقل موقع معبر رفح.. ومصر تنفي حدوث مباحثات

تهديدات الهجوم البري على رفح، جاء بعد أيام من إعلان دولة الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيتهم نقل موقع معبر رفح ليكون قريبًا من معبر كرم أبو سالم، واستعادة دولة الاحتلال السيطرة الأمنية عليه، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مصري مسؤول حدوث أي مباحثات بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية، بحسب ما جاء في قناة القاهرة الإخبارية.

ضياء رشوان: محاولات الاحتلال التحرك ناحية محور صلاح الدين تهديد خطير

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، قال في بيان إن أي محاولات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك ناحية محور صلاح الدين، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

كما أكد مصدر مصري رفيع المستوى في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي تحركات إسرائيلية تجاه محور فيلادلفيا غير مقبول، ولم تتم مناقشة ترتيبات بشأنه مع الجانب الإسرائيلي.

«نتنياهو» أبلغ واشنطن بالعملية البرية في رفح

وفي إطار التطورات الأخيرة بشأن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واشنطن بشأن العملية، والتي قد تبدأ في خلال أسبوعين.