صاحب كتاب «نحن هنا» يروي حكايات طريفة عن سعد زغلول ومحمد عبد الوهاب

استضاف برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، الكاتب خيري حسن، للحديث عن كتابه «نحن هنا»، وروى الكاتب عددا من القصص والحكايات التي تضمنها الكتاب.

الفنان محمد عبدالوهاب

وقال حسن: إن الفنان محمد عبدالوهاب له لقطة طريفة مذكورة في الكتاب، حيث كان الفنان صالح عبدالحي شاهدا عليها عندما كان موجودا بمنطقة باب الشعرية، وكان محمد عبد الوهاب صغيرا وسقط وهو يلهو وجرحت قدمه، فقالت له والدته بأنه سيموت، وبعدها حضر له الطبيب في وجود والده الشيخ عبدالوهاب عيسى، والطبيب أخبر والده بأنه سيموت قريبا ورفض كتابة دواء له، ولكن والدته قالت إنها متأكدة أنه سيعيش، وسيفعل أشياء عظيمة في المجتمع المصري عندما يكبر».

حكايات سعد زغلول مع أحد الوزراء

وروى الكاتب قصة أخرى عن سعد زغلول عندما كان في الوزارة سنة 1924، وكان أحمد حلمي وزير الزراعة حينها، قائلا: «كان حلمي واخد قرض من البنك وأرسل خطابا لسعد زغلول لمساعدته في تسديد القرض، وتسلم مدير مكتب سعد زغلول الخطاب وأهمله، وأطلق أحمد حلمي على نفسه الرصاص ودخل المستشفى ومحمود القسيوني أخبر سعد باشا زغلول، فذهب إليه وحكى له الحكاية، وعاد زغلول لمكتبه وأمر بتسديد مديونية أحمد حلمي باشا من جيبه الخاص وليس من الحكومة، وأصدر أمرا إلى مدير مكتبه أن أي خطاب يأتي له يشير لانتحار الراسل يسلم له فورا، وبعدها تلقى سعد زغلول خطابا من طالب يقترح فيه إلغاء غلق الشبابيك في الشوارع، لأن والد الفتاة التي كان يحبها أغلق الشباك ومنعه من رؤيتها، ورد زعلول على الطالب بالفعل بأنه تشريع لا يمكن حدوثه ودعا له بالنجاة».