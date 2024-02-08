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لميس جابر: كتاب أحمد باشا تيمور عن الأمثال الشعبية في غاية الروعة (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:37 م | الخميس 08 فبراير 2024
الكاتبة لميس جابر

الكاتبة لميس جابر

استضاف برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، الكاتبة والأديبة لميس جابر.

وكشفت الكاتبة لميس جابر، عن معاني بعض الأمثلة، قائلة «عملت حلقات كتيرة في الإذاعة عن الأمثال، أحمد باشا تيمور عمل كتاب حلو جدًا ورائع عن الأمثال الشعبية، مجمعها ودارسها ومحققها، ويقولك المثل ما يقابله في اللغة العربية».

وأضافت «مثلًا «آخرة خدمة الغُز علقة»، مين بقى «الغُز»، هل هم الغزاة، أم المماليك، تكتشفي أن الغز اللي جاي منها «الغازي» اللي هم «سلاطين التراكوة» قديمًا، والمثل دا مكتوب في بعض الأماكن «آخرة خدمة الغُز سكتر»، وكلمة «سكتر» بالتركي تعنى اخرج بره».

وتابعت: «فيه مثل آخر مصري بيقول «حط الحبق والنبق وشوشة أمه في الطبق»، الحبق هو المحراث في اللغة المصرية القديمة، والنبق، وهى المقصود بها الذهب، شوشة أمه، مقصود به جزء من شعر أمه، والمقصود بالمثل أنه قدم للست اللي هيتجوزها الآتي «المحراث» رمز أنه بيشتغل، و«النبق» الذهب، «شوشة أمة» تعني موافقة والدته». 

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