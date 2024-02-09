طبعة جديدة من كتاب «سر حياتي - حكاية العربي» مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

شهدت الأسواق مؤخرا وتزامنا مع انطلاق الدورة الـ55 لمعرض الكتاب، التي انتهت الأسبوع الجاري، طرح طبعة جديدة من كتاب «سر حياتي»، مدعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإليكترونية الحديثة.

ويتناول الكتاب قصة نجاح ورحلة كفاح الحاج محمود العربي، مؤسس مجموعة العربى بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أشقائه.

نسخة مدعمه بالفيديوهات من بتقنية QR Code

وأوضح المهندس محمد العربي، المدير التنفيذي لمجموعة العربي، في بيان له، أن الطبعة الجديدة جري إصدارها في فعاليات الدورة الـ55 من معرض الكتاب، التي انتهت منذ أيام.

وتتناول الطبعة لأول مرة قصة حياة رجل الأعمال المصري محمود العربي، بشكل تفاعلي مدعم بالفيديوهات من خلال تقنية QR Code، والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الكتاب يتناول رحلة مؤسسي مجموعة العربي محمد ومحمود وعبد الجيد العربي، ومشوار كفاحهم؛ إذ عقدوا العزم والنية على كسب الرزق الحلال من التجارة في لعب الأطفال بمحل صغير في الموسكى، وحققوا نجاحات ومكاسب في تجارتهم مبنية على الأمانة والضمير والربح البسيط، للتسهيل على الناس، فكان قدر الله أن سهل عليهم وفتح لهم مجالات كثيرة في التجارة، بجانب لعب الأطفال حتى حققوا نجاحات كبيرة بمراحل تطور مجموعة العربي، التي أصبحت من كبرى الشركات والكيانات الاقتصادية ووصلوا بالكفاح والعزيمة إلى العالمية.

سر نجاح مجموعة العربي

وأوضح محمد العربي، أن شكل الكتاب الجديد جاء في صورة طبعة جديدة ومنقحة تقدم السيرة الذاتية الرائعة «حكاية العربي»، تسرد سر نجاح المجموعة، وقصص البداية الصعبة والتحديات والمعوقات ثم النجاح الباهر والسمعة العظيمة التي بنتها المؤسسة لتصير إحدى النماذج الناجحة في مجال المال والأعمال.

ولفت إلى أن الطبعة الجديدة تروي صعود الطفل محمود العربي، ابن الـ6 سنوات، الذي قرر أن يتاجر في ألعاب العيد برأسمال 30 قرشا، وصولا إلى قمة النجاح التجاري على رأس أكبر مؤسسات الشرق الأوسط، مؤكدا أن الكتاب دليل عملي ملهم لكل رواد الأعمال ومحبي السير الذاتية للناجحين في كل العالم.

الكتاب يقدم روشته نجاح لكل مصري

وشدد المدير التنفيذي لمجموعة العربي، على أن الكتاب يقدم روشته نجاح لكل مصري يسعي للنجاح، من خلال التسلح بالعزيمة والصبر والصمود، والتمسك بالفكر المستنير، مشيرا إلى أن السيرة الذاتية للراحل تعد نموذجا يحتذى به لكل شاب يسعى إلى العمل والكسب الحلال، وتكشف أسس بناء إمبراطورية اقتصادية بالعمل والنجاح والعزيمة، للتحول إلى مصدر رزق لأكثر من 45 ألف عامل بقطاعات المجموعة بمحافظات القليوبية والمنوفية، وعدد من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.

واعتبر محمد العربي، أن الكتاب يعد فرصة لمن يدرسون ريادة الأعمال، مؤكدا أنه مثال واقعي خال من التجميل أو رسم صورة وردية، وأنما يسرد الأحداث الحياتية لصاحب السيرة كما هي، ليعلم قارئ الكتاب أن الحياة ليست إلا كفاح وصبر وإبداع وفكر.