أول رد من الملاك بعد تحركات «النواب» لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن الائتلاف سيتقدم بوثيقة إلى مجلس النواب فور تحديد موعد الجلسة، وستعرض فيها مطالب ورؤى الملاك فيما يخص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، موضحا أن الوثيقة ستتضمَّن مطالب الملاك حول الإيجارات القديمة.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وأوضح رئيس الائتلاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوثيقة التي ستعرض على المجلس تُعد قانونية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وتشمل الجذور والأبعاد ورؤى الحل، وستشمل مذكرة إيضاحية لمشروع القانون الذي سيقدم في المجلس، موضحا أن مطالب الوثيقة تتضمَّن حلولا من الممكن أن تساهم في فض الأزمة.

موعد جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الملاك والمستأجرين ينتظرون موعد جلسة الاستماع المرتقبة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد حديث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب للمستشار حنفي الجبالي، لعقد جلسة استماع تضم الملاك والمستأجرين وعددا من النواب والأحزاب، وأصحاب الشأن للاستماع إلى كل الأطراف المتعلقة بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

وتضمن الوثيقة عددا من المقترحات وجاءت كالتالي: