تحرك عاجل من ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 22 فبراير، للنظر في دعوى ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم، والخاصة بتعويض ملاك العقارات المتضررين من قانون الايجار القديم المحالة من محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في الحكم الصادر في الدعوى رقم 28622 لسنة 77 ق بتاريخ 9/21 /2023.

قانون الإيجار القديم

وأقام ائتلاف ملاك العقارات القديمة، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قانون الايجار القديم، وطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإيجار القديم، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة طلب التعويض لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للإختصاص للفصل في طلب التعويض.

ملاك العقارات القديمة

وجاءت في الدعوى التي قدمها ملاك الإيجارات القديمة بأن هناك تضرر على ملاك العقارات، يتمثل في جمود العلاقة الإيجارية والتي نشأ عنها من ثبات القيمة الإيجارية بقيم متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، فضلا عن القيود الواردة على المالك في حرية التعاقد والتصرف واستعمال واستغلال أملاكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحة الخاصة تحقيقا للمعني الحقيقي لحق الملكية.

وجاء نص حكم المحكمة والتي حصلت «الوطن»على نسخة منه: