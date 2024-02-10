سافر إلى المالديف دون تأشيرة.. اعرف تكلفة رحلة الـ10 أيام

جزر المالديف من البلاد التي يعتقد البعض أنها مكلفة وتحتاج إلى ترتيبات عدة للسفر إليها، إذ تعتبر مقصدا للعديد من الراغبين في قضاء شهر العسل أو تجربة إجازة مختلفة يعمها الهدوء والتمتع بالمناظر الخلابة، ولا يعرفون أنهم بالباسبور المصري يسمح لهم بالدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة، وكل ما على الشخص الراغب في السفر أن يحجز تذكرة طيران للذهاب والعودة، واختيار الفندق المناسب له، وفقا لموقع «pass port index».

السفر إلى جزر المالديف دون تأشيرة

ويمكن للشخص الراعب في السر قضاء شهر واحد السفر في جزر المالديف بالباسبور المصري دون تأشيرة، وذلك عبر بعض شركات الطيران، ولكن يجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الوصول.

تكلفة قضاء 10 أيام في جزر المالديف دون تأشيرة

ولا يعلم الكثيرون أن السفر إلى جزر المالديف غير مكلف، وتبلغ التكلفة نحو 25 ألف جنيه لقضاء 10 أيام في جزر المالديف ضمن بعض العروض التي تقدمها شركات الطيران على برامج شهر العسل، وفقًا لما جاء في موقع «wego»، المتخصص في أسعار رحلات السفر.

وعلى الشخص الراغب في السفر يملأ استمارة طلب التأشيرة المقدم من قبل قنصلية المالديف أو منظمة السياحة وتقديم صورة شخصية حديثة بحجم جواز السفر، وتقديم حجز الفندق أو إثبات الإقامة الصحيح لفترة الإقامة، وقد يُطلب تقديم إثباتات مالية للتأكد من قدرتك على تغطية تكاليف السفر والإقامة.