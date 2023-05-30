51 دولة تدخلها بالباسبور المصري دون تأشيرة مسبقة.. اعرفها

يتيح جواز السفر المصري للمواطنين، إمكانية السفر إلى 51 دول تدخلها بالباسبور المصري دون تأشيرة، بشرط توافر بعض الشروط البسيطة والتي منها جواز السفر ساري، تقديم إثبات محل الإقامة، وحجز تذكرة طيران ذهاب وعودة والتأمين.

51 دول تدخلها بالباسبور المصري بدون تأشيرة

وفيما يلي، نستعرض في التقرير التالي، الـ51 دول تدخلها بالباسبور المصري دون تأشيرة، وفق مؤشر «باسبور إندكس» والذي يعرض الدول التي يمكن التي يدخلها المصريون دون فيزا وفقط بالباسبور المصري.

دول عربية يمكن دخولها بجواز سفر مصري

ويمكن للمصريين الحاملين جواز سفر ساريا الدخول إلى بعض الدول العربية، وهي كالآتي:

الأردن، ولبنان يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا مع وجود مبلغ لا يقل عن 2000 دولار، موريتانيا، اليمن، سوريا، قطر، السودان، الصومال، جزر القمر

وتتيح بعض الدول لحاملي جواز السفر المصري الحصول على تأشيرة بعد الوصول للمطار وجاءت على النحو التالي:

بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، جزر القمر، غانا، لاوس، لبنان، جزر المالديف، جزر مارشال، موريتانيا، موزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، بالاو، ساموا، السنغال، كوت ديفوار، كوبا، السيشل، الصومال، تيمور الشرقية، الطوغو، توفالو، زيمبابوي.

دول تطلب تأشيرة إلكترونية بدلاً من تأشيرة تقليدية

هذه قائمة الدول التي تطلب الحصول المسبق على التأشيرة الإلكترونية (e-visa) :

جيبوتي.

الجابون.

كينيا.

ليسوتو.

ميانمار.

قطر.

سورينام.

أوزبكستان.

بوليفيا.

إثيوبيا.

غينيا بيساو.

مدغشقر.

رواندا.

تاجكستان.

تنزانيا.

أوغندا.

دول سياحية يمكن للمصريين الدخول إليها

يوجد بعض الدول السياحية التي يمكن الدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وهي كالآتي:

ماليزيا.

جزر المالديف.

ألبانيا.

الأردن.

إيران.

غامبيا.

البنين.