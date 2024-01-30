بالباسبور المصري.. 38 دولة يمكن زيارتها بتأشيرة إلكترونية

الكثيرون من محبي السفر يرغبون دوما في معرفة الأمور التي تكفل لهم الراحة سواء أثناء التجهيزات أو اختيار الوجهة الراغبين للذهاب إليها، إذ توجد بعض البلاد التي تسمح لحملة جواز السفر المصري الحصول على التأشيرة الإلكترونية، لتوفير الوقت وعناء الذهاب إلى القنصلية أو السفارة، وكل ما يقوم به الشخص التقديم للحوصل على التأشيرة إلكترونيًا.

التأشيرة الإلكترونية

وتعد التأشيرة الإلكترونية نوع من التأشيرات التي يمكن للشخص التقديم والحصول عليها من منزله عبر الإنترنت، قبل السفر لأي دولة أخرى، ويمكنه طباعة التأشيرة والاحتفاظ بها كمستند إلكتروني على هاتفه، ويمكن للمسافرين تقديم التأشيرة للسفر عند الوصول إلى البلد، ووفقا لموقع «pass port index»، ويمكن لحاملي الباسبور المصري الحصول على تأشيرة إلكترونية «e Visa» قبل السفر من 38 دولة حول العالم، ونستعرض هذه الدول خلال السطور التالية:

- سلطنة عمان.

- الإمارات العربية المتحدة.

- البحرين.

- جنوب السودان.

أرمينيا وأوغندا أستراليا يمكنك زيارتهم بتأشيرة إلكترونية

- ساحل العاج (كوت ديفوار).

- أثيوبيا.

- أرمينيا.

- أستراليا.

- ألبانيا.

- أنتيغا وبربودا جزز ذات سيادة تقع في الكاريبي.

- أوزبكستان.

- أوغندا.

- الإكوادور.

- الغابون.

- الكاميرون.

- باكستان.

- بوتان.

- بوتسوانا.

- بورما.

- جزر البهاما.

- جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- جنوب أفريقيا.

- جورجيا.

- جيبوتيي.

- زامبيا

- سانت هيلينا.

- ساو تومي وبرينسيب.

- سنغافورة.

- سورينام.

- سيراليون.

- غينيا الاستوائية.

- فيتنام.

- قيرغيزستان.

- كولومبيا.

- ليسوتو.

- مالاوي.

- مولدوفا.

- مونتسرات.