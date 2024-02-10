باحثون صينيون يطورون أول طفلة «روبوت» تعمل بالذكاء الاصطناعي

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات إن الذكاء الاصطناعي دخل في مرحلة جديدة تسمى« AGI»، ومعناه أن الذكاء الاصطناعي يحاول محاكاة الإنسان.

الباحثون الصينيون يطورون أول طفلة روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعي

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، عبر «zoom»، مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الباحثين الصينيين يطورون أول طفلة روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تسمى تونج تونج عمرها من 3 إلى 4 سنوات، موضحا أنها قادرة على تطوير مهارتها واكتساب المزيد من المعارف وتكوين القيم من خلال تفاعلها مع البشر والبيئة المحيطة بها.

مخاطر الروبوت في تطوير البيانات

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات بأن النقطة الفاصلة بين روبوت تونج تونج أن هذا الروبوت يتسم بالدقة في الأمر الذي يقوم به، وذاكرته قوية ولا ينسى أي بيانات حصل عليها من البيئة المحيطة به، ولكن تتمثل المخاطر في أنه يقوم بتطوير البيانات التي يستمدها من الأشخاص المحيطين به.

مخاطر الذكاء الصطناعي.. هل يسير إلى الخير أم الشر؟

يعتقد خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه مع دخول الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وبمرور السنوات ستحدث مخاطرة كبيرة في هذا الاتجاه، ليتطرق إلى الأذهان سؤال هل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق الخير أم الشر؟ والمخاطرة تكمن في المستقبل ومحاكاة التكنولوجيا للإنسان.