ضبط طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 21 محضرًا خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة.

ضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنّ المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية «الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن»، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك

وأضاف أنّ الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 21 محضرًا وضبط طن دواجن ولحوم، ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن ودهون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحُررت المحاضر اللازمة واتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.