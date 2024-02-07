ضبط 3 أطنان لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، حملة مسائية مكبرة في مدينة قويسنا، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر، بإجمالي 3 طن لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرارات اللازمة حيال المخالفين.

التنسيق مع الجهات المعنية

وقال الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر، إن الحملات واللجان التفتيشية على الأسواق والمجازر مستمرة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وجهاز حماية المستهلك، وبتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مشتركة.