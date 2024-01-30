«الزراعة» في أسبوع.. ضبط لحوم فاسدة وتحصين ماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، تقريراً حول الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجاري.

ضبط 5007 كيلوجرامات لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين في قرية كفر الواصلين بمركز ومدينة أطفيح، إذ تم عمل رش وتجريع وعلاج 2955 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق إذ تم ضبط 5007 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما أعلنت المديرية انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات، ومفتشي الإرشاد والمكافحة، حيث تناول الاجتماع أهمية تكثيف التواصل مع المزارعين، للوصول إلي أعلى إنتاجية من محصول القمح، فضلا عن المتابعة والمرور الدائم على الزراعات.

كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع كلية الزراعة جامعه المنوفية، قافلة زراعية تحت عنوان (التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر 2030) والعوامل المؤثرة على محصول البطاطس للحصول على اعلى إنتاجية، كما تم إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كذلك المرور علي زراعات القمح والحقول الإرشادية بمركز قويسنا.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مسئولي الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح حيث تم مناقشة اهم التوصيات الفنية لمحصول القمح في هذه الفترة.

قافلة بيطرية مجانية

كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بقرية منشأة ابوعمر مركز الحسينية حيث تم فحص وعلاج 250 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و230 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و4 رأس جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ210 رأس ماشـية و100 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لـ650 طائر، كما شنت المديرية 11 حملة تم المرور فيها على 33 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه الإدارات، كما تم ازالة 4 حالات تعدى علي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كذلك المرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعتها لعمليات صرف الأسمدة، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول.وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات وخاصة زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية.

كما تم عقد اجتماع الحملة القومية للقمح حيث تم تكريم المتميزين خلال الموسم ومناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالأنشطة الزراعية لمحصول القمح، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل الاسبوعية وعرض اهم الانجازات التي تم تحقيقها، كما تم متابعة الوحدة البستانية بالمديرية وتنظيف الأحواض وإعادة تخطيطها وتسوية الأرض، كما تم وايضا تنفيذ دورة تدريب المدربين على تطبيقات الزراعة الذكية مناخيا في الإنتاج الحيواني والنباتي لميسرين المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كما تم التدريب العملي على زراعة الأزولا.

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي

وخلال هذا الاسبوع أيضا اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قري ومراكز المحافظة، وقد تم تفقد بعض اللجان لمتابعة سير عملية التحصين والاطمئنان على توصيل خدمة التحصين لجميع المربين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور لمتابعه بساتين الموالح بمركز ساحل سليم.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن، وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوي المحافظة.

وعقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات الداخلية والخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعداداً لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وتنشيط التأمين على الماشية بجميع مراكز المحافظة.