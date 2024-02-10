نائب سفير فلسطين في بعثة نيويورك: مصر أكثر الدول اهتماما بإدخال المساعداة لغزة

قال ماجد بامية نائب سفير فلسطين في بعثة نيويورك، إن جمهورية مصر العربية تعد الأكثر اهتماما بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأكد نائب السفير، أن رغم المحاولات الإسرائيلية منع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة، إلا أن مصر رحبت بأي مساعدات من كل أنحاء العالم وتأكدت من وصولها إلى الحدود، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون المجاعة على بعد أمتار قليلة من أطنان المساعدات بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية والقصف المتكرر لمعبر رفح.

وأضاف: «شهدنا في نيويورك تعبئة مصر الكاملة بدعم من المجموعة العربية ومن خلال مندوبها العربي في المجلس، والإمارات العربية المتحدة، لتتبنى قرارا من مجلس الأمن الدولي لإنشاء آلية أممية لتسريع وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات الإنسانية، ومحاولة إيجاد طريقة للتخلص من القيود الإسرائيلية بحجة الأمن».