حزب الإصلاح والنهضة: كلهم يتحدثون إلا مصر تعمل على الأرض في قضية فلسطين

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن بيان رئاسة الجمهورية التي أصدرته أمس به 3 نقاط مهمة جدًا، أولهما بأن الدبلوماسية المصرية في القمة وتتعامل بشكل جيد مع ملفات شديدة الحرج، منوهًا بأن المساعدات المصرية التي يتم تقديمها إلى الشعب الفلسطيني يتم مشاهدتها من خلال التليفزيون لحظة بلحظة.

مصر تعمل تعمل منذ اليوم الأول لإدخال المساعدات

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه منذ اليوم الأول تعمل الدولة لإدخال المساعدات وتم قصف المعبر من الجانب الآخر بشكل مستمر، مشددًا على أن المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واضح بدليل الانتقادات الإسرائيلية التي تكشف الانحياز المصري الكامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتضغط إلى الآن لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أنه كان الأولى في دور أمريكا أن توجه رسالته إلى إسرائيل لفتح جميع المعابر لمساعدة الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن مصر دولة حكيمة وراشدة وهدفها واضح.

مصر أكبر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني

وشدد على أن مصر أكبر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن الدور المصري هو الدور المحوري الحقيقي في المنطقة الذي يساعد على صمود الشعب الفلسطيني من خلال دخول المساعدات وعمل مصر على الأرض لحل المشكلة دبلوماسيًا وإدخال المساعدات، مضيفًا: «الجميع بيتكلم ومصر هي التي تعمل على الأرض».