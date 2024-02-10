مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه الأول لمناقشة الخطة الاقتصادية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، أولى اجتماعاته في الجولة الثانية.

آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني

وكشف الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع سيتضمن مناقشة ما تم خلال النسخة الأولى للوقوف عند آخر المستجدات، بالإضافة إلى الاطلاع على المقترحات والرؤى التي قدمتها الكيانات والأفراد والخبراء بشأن الأوضاع الاقتصادية.

مناقشة القضايا الاقتصادية

وأضاف عضو مجلس الأمناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجتماع اليوم سيتطرق إلى وضع آليات إجرائية لمناقشة الملفات الاقتصادية بشكل عاجل، بالإضافة إلى مناقشة الأسماء المتخصصة التي يمكن الاستفادة منها في جلسات النقاش المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.