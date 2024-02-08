عضو «أمناء الحوار الوطني»: قرارات الحماية الاجتماعية تبني الدولة المصرية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرارات الحماية الاجتماعية كان ردود فعلها إيجابية في الشارع المصري بأن القيادة المصرية تقف بجانب المواطن في المواقف الصعبة، وهو ما يؤكد أننا أمام عقل يفكر ويضع أوراق بناء الدولة المصرية وكله في توقيته ومعاده المناسب والسليم، بمعنى أنك منذ 2011 انتقلت من مرحلة اللا دولة إلى دولة قادرة على مواجهة الأزمات.

قرارات الحماية الاجتماعية

وأضاف «الكشكي» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يمكن أن تصل لهذا القرار دون أن يكون لديك أكبر بنية تحتية عملاقة في وقت قياسي، كان من الممكن أن تحتاج إلى قرن لو كان في عهد آخر.

الإصلاح السياسي والاقتصادي

وتابع: «القيادة السياسية تحرص على الإصلاح السياسي من خلال الحوار الوطني والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي أيضا، وقال الرئيس السيسي أثناء الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 أن الجانب السياسي مهم لكن الأولوية الآن للجانب الاقتصادي، وهذا ما يدل على أننا دولة تهدف لحل الأزمات في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم الآن».

وأكمل: «أنت مش بتاخد قرارات تتعلق بالمواطن الواحد، أنت بتعمل مشروع للإصلاح المالي متزامن مع الإصلاح السياسي وأيضا مكافحة الإرهاب ووضع بنية تحتية عملاقة، وهذه قرارات الحماية الاجتماعية تكلف الدولة نحو 200 مليار جنيه، وذلك لبناء الأمة والدولة ورفع مستوى معيشة المواطن».