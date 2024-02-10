وزيرة خارجية بلغاريا: نود تقوية العلاقات والشراكة الاقتصادية مع مصر

أكدت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة خارجية بلغاريا، أنها تشكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، على الترحيب الحار وكرم الضيافة.

وأوضحت «جابرييل»، في مؤتمر صحفي لها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنها تود تقوية العلاقات والشراكة الاقتصادية مع مصر، مشددة أن هذه الزيارة جاءت على مستوى مميز وتضمن وفد بلغاريا وزير الاتصالات ووزير الدفاع والاقتصاد والصناعة ووزيرة الابتكار ووزير النقل.

وأضافت أنها في عام 2018 كان وزير الخارجية المصري في زيارة إلى بلغاريا وتم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون وتم بدء الجلسة الافتتاحية لآلية التعاون، منوهًا بأن هناك علاقات متميزة ومن المهم أن يكون الحوار السياسي بأعلى مستوى.