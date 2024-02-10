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وزيرة خارجية بلغاريا: نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر في كل المجالات

كتب:

عمرو هلال
02:54 م | السبت 10 فبراير 2024
وزير الخارجية ووزيرة خارجية بلغاريا

وزير الخارجية ووزيرة خارجية بلغاريا

أكدت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، أن توقيع مذكرات التفاهم مع مصر أضافت قيمة لاجتماع اليوم مع وزير الخارجية المصري، مؤكدة أن الإعفاء من التأشيرة قصيرة المدى وهذا الاتفاق سيعزز العلاقات بين البلدين.

وأضافت «جابرييل»، في مؤتمر صحفي لها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلدها تود أن تعزز العلاقات المشتركة مع القاهرة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أنها شهدت مع «شكري» توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في بلغاريا ووزارة البترول في مصر، منوهة بأن الهدف واضح وهو لوضع إطار عمل لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي الذي يستند على مبدأ الاستفادة المشتركة والمصالح المشتركة وأهداف البلدين.

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