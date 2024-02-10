وزيرة خارجية بلغاريا: مصر من أهم الشركاء الأساسيين بالشرق الأوسط

أكدت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، أن بلغاريا تريد أن تقدم حلولًا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية، مشددة على أن رسالتها اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية.

وأوضحت «جابرييل»، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري، أنها أكدت التزامها على تنمية وتعزيز الحوار السياسي والأخذ بالشراكة إلى بُعد كبير، مشددة على أن مصر تلعب دورا كبيرا في المنطقة، وهي من الشركاء الأساسيين التجاريين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت إن مصر وبلغاريا في موقف جيد لتعميق التعاون بناءً على طموحات الشعبين لتصبح مصر وبلغاريا مراكز للابتكار والسياحة والاقتصاد وبوابة للأعمال التي تستهدف الشرق الأوسط، مشددة على أنه تم الاتفاق على تعزيز الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

وأضافت أنه يتم تناول ومعالجة بعض التحديات المشتركة، وسيستمر الأمر كذلك على المستوى الإقليمي والدولي، منوهة إلى أنها تشيد بالجهود التي تبذلها مصر في مجال الهجرة غير الشرعية والطاقة.