وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى أولاد صقر

أجرى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جولة تفقدية لمستشفى أولاد صقر المركزي اليوم، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التعليمات التي وجهها لإدارة المستشفى خلال زيارته السابقة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى أولاد صقر

وتابع وكيل وزارة الصحة، تركيب ستارة هوائية بالباب الخارجي للعناية المركزة، واستكمال تغطية بعض الفواصل بطرقة المعامل، ونقل الصيدلة الموحدة بجوار المعامل، والبدء في إنشاء محطة أخرى لمعالجة المياه الخاصة بالكلى الصناعي.

واجتمع بإدارة المستشفى، في حضور مديرة الإدارة الصحية، وناقش خطة العمل المقبلة، واحتياجات المستشفى المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

بحث معوقات سير العمل

وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، موجهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي رواكد موجودة بالمستشفى.

وتفقد «مسعود» أقسام المستشفى، ومكتب إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتابع عمل البرنامج الإلكتروني للقرارات وتصنيفها، والبالغ عددها 2780 قرارًا.