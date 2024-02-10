تحذير عاجل من «الصحة» لـ3 فئات

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لبعض الفئات من المواطنين بالتزامن مع شهر أمشير، الذي تنشط الرياح والأتربة، مشيرة إلى أكثر الفئات عرضة للتأثر بهذه الفترة هم مرضى الجيوب الأنفية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبة هذه الفئات بضرورة الالتزام التام بتعليمات الطبيب وعدم الخروج من المنازل خلال فترة نشاط الرياح إلا للضرورة القصوى.

نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، أنه في حال خروج مرضى الجيوب الأنفية من البيت يجب عليهم ارتداء الكمامات والحرص على شرب المياه بكميات وفيرة أكثر من 8 أكواب على مدار اليوم، وتناول الأدوية التي وصفها الطبيب والتخلص من مسببات الحساسية وغسيل الأنف بمحلول ملحي لتقليل الإفرازات.

تحذير من الوصفات المتداولة بين المواطنين

وحذرت وزارة الصحة والسكان هذه الفئات من الحصول على الوصفات المتداولة بين المواطنين وبعضهم البعض، لافتة إلى أن مرضى الجيوب الأنفية لهم أدوية خاصة يجب الحصول عليها بواسطة الطبيب فقط، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الجيوب الأنفية، وجاءت على النحو التالي:-

- الصداع.

- ألم في الوجه.

- التعب والسعال.

- الشعور بضغط في الأذن.

- صعوبة الشم.

- خروج إفرازات سميكة من الأنف.