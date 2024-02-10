فوائد التبرع بالدم وتأثيره في الصحة العامة.. هتطمن على نفسك

قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّ التبرع بالدم له فوائد كثيرة، فائدة صحية بشكل مباشر، وفائدة مجتمعية، فمن يتبرع على الدم يطمئن على صحته لأنه يخضع لتحاليل كاملة، وهي ليست تحاليل مرهقة.

التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد ما يساعد على تحسين الحالة الصحية

وأضاف شريف حتة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، «كثيرون نسبة الحديد العالية في دمائهم، والحديد عنصر مهم جدا لإنتاج الخلايا الدموية الحمراء، ولكن زيادة نسبة الحديد بشكل كبير في الدم يسبب مشكلة كبيرة في الشرايين وتؤدي إلى تصلب الشرايين، وبالتالي فإن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد ما يساعد على تحسين الحالة الصحية».

أثبتت دراسات كثيرة أن التبرع بالدم يحمي من أمراض القلب

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة: «أثبتت دراسات كثيرة أن التبرع بالدم يحمي من أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين، كما أن التبرع بالدم يحسن الحالة النفسية بسبب الإحساس بالمشاركة المجتمعية مع الناس، حيث يقدر المتبرع حالات الطوارئ والمصابين بأمراض فقر الدم والسرطان والأمراض التي تستدعي توفير الدم».

وأوضح حتة أن بعض الفئات لا يمكنها التبرع بالدم، مثل مصابي الأنيميا والفيروسات والامراض التي تعوق من التبرع بالدم، ويتم التبرع 3 شهور بحد أدنى بين كل مرة والمرة التي تليها، ولكن الجسم يعوض الخلايا خلال أسبوعين، ويجب ألا يقل عمر المتبرع عن 17 سنة.