سلع بأرخص الأسعار.. تعرف على عناوين معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة

كشف أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن موعد افتتاح معارض أهلا رمضان المقرر في 15 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر، ويتوافر فيه السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وقال «الشاهد»، إن الفترة المقبلة ستشهد حدوث انفراجة ول توفير السكر في الأسواق ليتم طرحه في المنافذ الحكومية بسعر 27 جنيها، حيث من المقرر افتتاح 6 منافذ في محافظة القاهرة، ونحو 8 بمحافظة الجيزة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة:

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة

- حي السيدة زينب، شارع السد بمنطقة الموردي.

- حي طرة، شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره.

- حى التبين، شارع الصفا والمروة كورنيش النيل.

- حي حلوان، شارع رجيلة عزبة الولدة.

- حي مصرالقديمة، شارع إثر النبي بمنطقة عين الصيرة.

- حي المقطم، ميدان النافورة الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

أماكن معارض اهلا رمضان بالجيزة

- حي شمال الجيزة، إمبابة.

- حي الهرم، ترعة المنصورية.

- حي العياط، شارع شكري القواتلي.

- حي البدرشين، شارع بور سعيد.

- حي المنيب، شارع المدرسة.

- حي 6 أكتوبر، منطقة خدمات الحي 11و12.

- حي العجوزة، ميدان أرض اللواء.

- حي فيصل، أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

وعن أسعار بعض السلع الأساسية المقررعرضها فى معارض أهلا رمضان، جاءت الأسعار بحسب بيانات الغرف التجارية كالتالي:

- سعر كيلو السكر المعبأ بنحو 27 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 20 جنيها.

- وعن سعر زجاجة الزيت فيتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها.

- بينما يتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 20 إلى 25 جنيها.

- وسعر كيلو الجبن النباتي يسجل نحو 56 جنيها.