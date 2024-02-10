أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت مديريات التموين بالمحافظات، أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ تسعى الدولة إلى توفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسوق المحلية، يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير السلع في نوافذ بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات

وحول أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها على مدار الساعة، وجاءت كالآتي:-

أماكن معارض أهلًا رمضان في مطروح

- بجوار سوق ليبيا غرب مدينة مرسى مطروح.

- وسط مدينة النجيلة.

- وسط مدينة الحمام بشارع إسكندرية.

- وسط مدينة سيوة.

- وسط مدينة الضبعة.

- وسط مدينة السلوم.

- وسط مدينة سيدي براني.

- شارع مدينة العلمين.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة

- 3 منافذ في حي شمال الجيزة.

-4 منافذ في حي الوراق.

- 11 منفذًا حي العجوزة.

- 3 منافذ في حي الهرم.

- منفذين في حي بولاق الدكرور.

- 3 منافذ في مركز منشأة القناطر.

- 5 منافذ في مركز الواحات البحرية.

- مركز أوسيم بالجيزة.

- منفذ بجوار مركز المدينة في كرداسة.

- مركز أبو النمرس.

- مدينة الحوامدية.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في الفيوم

- شارع أحمد شوقي بوسط مدينة الفيوم.

-الميادين الرئيسية بمختلف المراكز.

معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية

- منفذ شبرا الخيمة ميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة.

- مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

- قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 في البحيرة

- شبراخيت.

- إيتاي البارود.

- كفر الدوار.

- دمنهور.

- أبو حمص.

- كوم حمادة.

- وادي النطرون.

- الدلنجات.

- النوبارية.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في القاهرة

-منفذ أهلًا رمضان في في ميدان الحرية بالمعادي.

- منفذ أهلًا رمضان في شارع 9 بالمقطم.

- منفذ أهلًا رمضان في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ أهلًا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- منافذ أهلًا رمضان في المعصرة والتبين.

- شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- منفذ أهلًا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- منفذ أهلًا رمضان في ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

- منفذ أهلاً رمضان في منطقة زهراء المعادي.

- منفذ أهلًا رمضان في ميدان العرب بالمعادي.

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 في الإسماعيلية

- أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

- معرضان بمركزي فايد والتل الكبير.

- معرض نادي المنتزه بعد تطويره.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في بني سويف

- مركز إهناسيا.

أماكن معارض أهلًا رمضان في شمال سيناء

- دوران شبرا بالمساعيد.

- ميدان الرفاعي.

- سوق الضاحية.

- مدينة العريش أمام مول مزايا والحديقة بوسط المدينة.

أماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة الشرقية

- معارض فرعية بنطاق كل إدارة تموينية.

- مدينة الزقازيق.

أماكن معارض أهلًا رمضان في المنوفية

- أشمون.

- الباجور.

- قويسنا.

- بركة السبع.

- تلا.

- شبين الكوم.

- منوف.

- مدينة السادات.

- سرس الليان.

- الشهداء.

أماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة قنا

- على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا.

- معرضان في مدينة نجع حمادي.

- مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة.

- مدينة أبوتشت.

- ميدان الساعة في مدينة قنا.

- بجوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا.

- مجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

- مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

- مدينة قوص بجوار بنك مصر مدينة قفط.

وأعلنت مديرية التموين في محافظة بورسعيد، أماكن معرض أهلًا رمضان 2024، وذلك في البازار الجديد بحي العرب، وسيقام في منتصف فبراير الجاري.