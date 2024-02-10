أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة.. تخفيضات تصل لـ25%

انتهت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الغرفة التجارية، من الاستعدادات لتجهيز إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان على مستوى جميع الأحياء والقرى والمدن الواقعة بنطاق المحافظة.

طرح السلع والمنتجات في معارض أهلا رمضان 2024

وأشار مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، لـ«الوطن»، إلى أنه من المخطط إطلاق معارض أهلا رمضان بدءا من يوم 15 فبراير الجاري لطرح السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من كل محافظة والوصول إلى جميع المواطنين، بالتنسيق مع أجهزة الأحياء والمراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظات.

أماكن معارض أهلا رمضان في الجيزة

تستعرض «الوطن» جميع منافذ بيع سلع معارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة الجيزة كالتالي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: 11 مجمعا استهلاكيا في شارع 6 وشارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

- حي بولاق الدكرور: 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- مركز منشأة القناطر: 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- مركز الواحات البحرية: توفير 5 منافذ سلعية في كل من مناطق خلف الوحدة المحلية، ميدان الرحمن، قرية القصر بميدان النادي، منفذ للخضراوات والفواكه بمدينة الباويطي، منفذ في قرية منديشة.

- مركز الصف: 3 منافذ بقرية الاخصاص، ومنفذ بأرض فضاء بطريق 21.

- مركز أوسيم بالجيزة: منفذ بقرية برطس، و2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وأمام الوحدة المحلية بالبراجيل.

- مركز كرداسة: منفذ بجوار مركز المدينة.

- مركز أبو النمرس: منفذان بكل من قرى المنوات ومجلس المدينة.

- مدينة الحوامدية: منفذ بجوار مسجد الشهداء.

- مركز ومدينة أطفيح: توفير 4 منافذ بالمدينة، وبكل من قرى الكداية وصول والكريمات.

- مركز العياط: توفير 2 منفذ بكل من قريتي البليدة وطهما.