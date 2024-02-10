أستاذ بجامعة القدس: الموقف المصري أزعج أعداء الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن بيان الرئاسة المصرية جاء للرد على بعض ما تم الحديث عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية او الاحتلال الإسرائيلي حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أنه تم مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، والخارجية المصرية أصدرت العديد من البيانات في هذا الجانب.

الشعب الفلسطيني يدرك قيمة المساعدات المصرية

وأوضح «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية حبيبه عمر، ببرنامج عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعب الفلسطيني يدرك قيمة المساعدات المصرية التي تدخل إلى قطاع غزة، منوهًا بأن الموقف المصري أزعج الكثير من أعداء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أعداء فلسطين فشلوا في إزاحة كتلة سكانية من قطاع غزة إلى مصر بفضل صلابة الموقف المصري.