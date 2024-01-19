أيمن الرقب: مصر صاحبة الفضل في تثبيت الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول لحرب غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه لم يعد خافيًا على أحد الدور المصري الصامد صاحب الفضل في تثبيت صمود الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ شهادته للتاريخ، ومصر صاحبة الفضل في تثبيت الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب.

مصر قدمت الحماية للرواية السردية الفلسطينية

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر أصدرت بيانًا منذ اللحظات الأولى في حرب غزة، تشير فيه إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو من أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه الأحداث بالسابع من أكتوبر، لافتًا إلى أن مصر قدمت الحماية للرواية السردية الفلسطينية بأن الاحتلال سبب احتقان الحالة الفلسطينية، ووصولها لحالة الصدام.

إشادة بالموقف المصري الثابت برفض الهجرة القسرية والطوعية

وأوضح أنه لولا الموقف المصري، الذي تبع هذا القرار بمواقف مختلفة داعمة للقضية الفلسطينية لكانت الأمور أصبحت أسوأ على الشعب الفلسطيني بصورة كبيرة، مشيدًا بالموقف المصري الثابت برفض الهجرة القسرية والطوعية، لما لذلك من تأثير لشق القضية الفلسطينية.