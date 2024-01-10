أيمن الرقب: أمريكا تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتؤيد استمرار الحرب على غزة

قال المحلل الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب ، إنه يتوقع استمرار الحرب في غزة، لافتا إلى أنه من الضروري أن تركز الولايات المتحدة في مباحثتها لوقف الحرب على الجانب الإسرائيلي وليس الفلسطيني.

وقف تمويل الولايات المتحدة يؤدي لوقف إطلاق النار

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON: إن الولايات المتحدة يمكنها الضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار إذا ما أوقفت التمويل، لكنها ليس لديها الرغبة في وقف حرب غزة الآن.

الولايات المتحدة تتحدث بلسان إسرائيل

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أن الولايات المتحدة تتحدث بلسان إسرائيل، فيما بتعلق بحرب غزة، وهو ما يعني استمرار الحرب لفترة قادمة.